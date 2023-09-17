Мир 17 сентября 2023, 21:38 Условие мирных переговоров по Украине назвали в Германии Шольц: мирные переговоры по Украине начнутся после вывода российских войск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться при условии вывода российских войск. Политик отметил, что такое распоряжение должен дать президент России Владимир Путин. Слова канцлера привела газета «Известия».

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не станут проводить переговоры об урегулировании на Украине без участия киевских властей и не будут навязывать им какие-либо решения.

Реклама

В пятницу, 15 сентября, президент Владимир Путин заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, — если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо», — сказал Путин.

На пленарной сессии ВЭФ Путин прокомментировал слова главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности Киева начать диалог с Москвой. Российский президент заявил, что Украина должна сделать первый шаг к диалогу, отменив указ о запрете переговоров.