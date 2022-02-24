Условие для вступления в НАТО назвали в Финляндии

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО если встанет вопрос о ее национальной безопасности. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — сказала она.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на членство в НАТО. Он уточнил, что в Финляндии стабильная внешняя политика и нет никакого давления в вопросе присоединения к альянсу.

Россия провела переговоры по безопасности с США и НАТО в начале года. В качестве основных требований РФ выдвинула отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток, запрет на вступление в альянс Украины, а также отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Однако переговоры так и не достигли успеха.