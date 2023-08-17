Мир 17 августа 2023, 12:48 Условие для всеобщей мобилизации назвали на Украине Депутат Рады Егор Чернев допустил всеобщую мобилизацию на Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Всеобщую мобилизацию объявят на Украине, если стране будет грозить потеря государственности. Об этом заявил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев украинскому порталу «Новости.Live».

Политик пояснил, что на Украине есть четыре очереди мобилизации. Последняя предполагает отправку на фронт всех мужчин. Пока страна находится на второй стадии, указал Чернев.

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«Если Украина будет в опасности, будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля», — процитировал депутата Рады RT.

Украинский парламентарий также назвал защиту родной страны обязанностью каждого мужчины.

Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации.

Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за границу. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней — до 15 ноября 2023 года.