Мир 20 декабря 2023, 12:31 Условие для увеличения поставок средств ПВО Украине назвали в США WP: экспорт ракет из Японии позволит США увеличить поставки средств ПВО Украине U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

США смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны при экспорте боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot из Японии. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

На текущей неделе Япония должна смягчить условия экспорта вооружений. По данным WP, это позволит азиатской стране поставить в Соединенные Штаты несколько десятков ракет Patriot, чтобы восполнить запасы США. Благодаря этому американцы смогут направить больше новейших средств ПВО на Украину, указали авторы публикации.

Реклама

Источник издания из числа должностных лиц сообщил, что в Японии пока не решили, сколько ракет смогут передать США. Поставлять боеприпасы для ПВО Украине напрямую азиатская страна не будет, уточнили авторы WP.

Дипломат Константин Гаврилов отмечал, что обострение палестино-израильского конфликта скажется на военных поставках Украине. По его словам, Израиль для Соединенных Штатов ближе. Также США должны продумать новую политическую линию по Венесуэле, пояснил Гаврилов.