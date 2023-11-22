Мир 22 ноября 2023, 01:00 Условие для продолжения финансирования Украины озвучили в Пентагоне Пентагон: США смогут помогать Украине только при допфинансировании от конгресса Википедия

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У Пентагона кончились деньги для военной помощи Украине. Продолжение поддержки возможно только в том случае, если конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на нее из федерального бюджета. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов. Цитату привел ТАСС.

«Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса», — заявила Сингх.

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При этом конгрессмены не спешат согласовывать новые расходы на Украину. В ноябре обе палаты американского парламента одобрили временный проект бюджета США, не включающий финансирование Украины и Израиля. 17 ноября Джо Байден подписал этот документ.

По сообщению американских СМИ, Украина не получит новый пакет поддержки от США до середины декабря или до следующего года. Предполагается, что за это время Конгресс завершит согласование дополнительной помощи ВСУ.

Кроме того, во вторник, 21 ноября, стало известно, что США сократили поставки снарядов на Украину на 30%, перенаправив часть потока в Израиль. Из-за этого ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на линии боевого соприкосновения.