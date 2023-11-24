Мир 24 ноября 2023, 02:06 Условие для переговоров России и Украины назвали в Литве Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украину могут втянуть в переговоры с Россией РИА «Новости»

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил мнение, что Украина может пойти на переговоры с Россией из-за нехватки боеприпасов. Такое заявление дипломат сделал в интервью агентству Bloomberg.

Ландсбергис отметил, что нехватка ракетных систем и боеприпасов, а также медленное принятие решений Европейским союзом о военной помощи могут поставить Украину в положение, когда она будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

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При этом сам дипломат выступил категорически против мирного соглашения между странами. По его мнению, российские власти используют перемирие для того, чтобы перевооружиться.

«Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», — заявил Ландсбергис.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД страны «сесть и успокоиться» в ответ на его заявление о планах России начать войну против стран НАТО, сообщили Sputnik Литва. До этого Ландсбергис заявлял, что после Украины Россия продолжит конфликт с Североатлантическим альянсом. По словам Науседы, дипломат «сгущает краски», а такие заявления негативно влияют на имидж страны.

В октябре Литва предложила запретить экспорт кнопок, спиц для вязания и игл для шитья в Россию в рамках 12-го пакета санкций.