04 января 2024, 19:19
Условие для переговоров по Украине назвали в Италии
Мелони: равновесие на поле боя является ключом к переговорам по Украине
Путем к переговорам по урегулированию конфликта на Украине является сохранение равновесия на поле боя, поэтому нужно продолжать помогать властям страны. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее процитировало РИА «Новости».
«Единственную возможность …для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле», — заявила она.
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По мнению итальянского премьера, страны Запада должны продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине, чтобы улучшить позиции Вооруженных сил страны в противостоянии с российской армией. Такая стратегия поможет приблизиться к мирным переговорам и завершить конфликт, резюмировала Мелони.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не соглашается вести переговоры. При этом российские власти неоднократно заявляли о готовности решить конфликт мирным путем.
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