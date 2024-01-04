Мир 04 января 2024, 19:19 Условие для переговоров по Украине назвали в Италии Мелони: равновесие на поле боя является ключом к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Путем к переговорам по урегулированию конфликта на Украине является сохранение равновесия на поле боя, поэтому нужно продолжать помогать властям страны. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее процитировало РИА «Новости».

«Единственную возможность …для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле», — заявила она.

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По мнению итальянского премьера, страны Запада должны продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине, чтобы улучшить позиции Вооруженных сил страны в противостоянии с российской армией. Такая стратегия поможет приблизиться к мирным переговорам и завершить конфликт, резюмировала Мелони.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не соглашается вести переговоры. При этом российские власти неоднократно заявляли о готовности решить конфликт мирным путем.