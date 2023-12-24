Мир 24 декабря 2023, 17:19 Условие для начала полной демобилизации озвучили на Украине Умеров: демобилизация на Украине возможна после окончания конфликта Ministry of Defense of Ukraine

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Полная демобилизация на Украине возможна только после окончания конфликта в стране. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров заявил в интервью местному телеканалу «Общественное».

«Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или его частично уволили», — пояснил он.

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По словам министра, сейчас украинские власти прорабатывают этот вопрос «и юридически, и законодательно, и технически».

Умеров обратил внимание, что процесс мобилизации «демонизировали» на Украине, и военную службу стали воспринимать как наказание. Поэтому пришлось разработать законопроект, который зарегистрируют в Верховной раде в ближайшее время.

На вопрос о возможной мобилизации граждан Украины, уехавших за границу с февраля 2022 года, министр отметил, что у властей есть данные о точном числе таких людей. Он также заверил, что руководство страны представит «правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не захочет принять участие» в конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что от командования ВСУ поступило предложение о дополнительном призыве в рамках мобилизации от 450 до 500 тысяч человек.