28 февраля 2024, 02:03
Условие для конфискации активов России назвали в США
Кирби: Байдену нужны законные полномочия для изъятия замороженных активов России
Президенту США Джо Байдену нужны новые полномочия от конгресса для изъятия замороженных российских активов. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, глава Белого дома мог действовать в этом направлении, но для этого необходимо получить дополнительные законодательные полномочиях от конгресса.
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«Мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, участвовавших в замораживании этих активов», — пояснил Кирби.
В воскресенье, 25 февраля, Байден пытался убедить лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на Украину. Многие европейские политики выразили опасения, что такие действия спровоцируют сложные юридические последствия и негативно скажутся на привлекательности еврозоны.
В то же время министр финансов США Джанет Йеллен назвал невысокими риски для мировой финансовой стабильности в случае конфискации замороженных российских резервов.
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