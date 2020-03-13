Ускоренный тест на коронавирус придумали в США

Представители фирмы уточнили, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило применять новый метод тестирования. Врачи европейских стран также смогут воспользоваться новым тестом. Для этого нужно принять маркировку медицинских изделий, необходимых для обновленного теста.

Сотрудники компании создали две версии теста: 8800 и 6800. Первая позволит проверить на заражение коронавирусом 4 128 человек в день, а вторая — 1 440.