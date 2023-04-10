Мир 10 апреля 2023, 14:25 Ускоренные темпы мобилизации на Украине посеяли панику среди населения WP: ускоренная мобилизация на Украине привела к панике среди населения РИА «Новости»

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Мобилизация на Украине приняла ускоренные темпы, что сеет настоящую панику среди местных жителей, сообщила газета The Washington Post. Издание обратило внимание на агрессивные методы, которые используют украинские чиновники, призывая мужчин являться в военкоматы, отметил RT.

По данным WP, властям республики требуется большее количество солдат. Но далеко не все украинцы хотят вступать в ряды ВСУ и чувствуют себя готовыми к этому.

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По информации телеканала Fox News, в планах у руководства Украины — проведение крупнейшей мобилизации. Ее объем серьезно превысит показатели осенней волны в 2022 году. Все это планируется ради контрнаступления украинской армии, которое, предположительно, собираются провести этой весной.

Военные эксперты ранее неоднократно отмечали, что власти Украины готовы бросать в районы тяжелых боестолкновений совершенно неподготовленных мобилизованных. В частности, переброску новобранцев фиксируют в Артемовске.