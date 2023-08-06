Мир 06 августа 2023, 14:54 Усилиям Запада по склонению Юга на свою сторону предрекли провал Замглавы МИД Рябков счел обреченными на провал попытки Запада склонить Юг на свою сторону РИА «Новости»

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Попытки западных государств по склонению глобального Юга на свою сторону в украинском вопросе заранее обречены на провал. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его мнению, встреча 30 стран в саудовском городе Джидда на переговорах по урегулированию ситуации на Украине отразила попытки Запада по мобилизации Юга.

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«Они хотят склонить их к поддержке „формулы мира“ Зеленского, но все это изначально несостоятельно и обречено на провал», — заявил дипломат.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта начались в Джидде 5 августа, в них приняли участие представители 30 государств.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что без соблюдения трех основных факторов переговоров никакого решения найти не получится.

Главным условием он указал необходимость присутствия России на открытом диалоге, чего не произошло.