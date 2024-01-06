Мир 06 января 2024, 19:48 Усилия США изменить позицию России по Украине назвали бесполезными Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о жестком ответе России на заявления США по Украине РИА «Новости»

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Попытки США склонить Россию к договоренностям по украинскому кризису привели к жесткому ответу. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что в администрации президента США все еще считают, что сохранили рычаги воздействия на Россию, и пытаются действовать разными способами. Но все они оказались бесполезными.

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«Русские отвергают их предложения и говорят: „Нам не о чем общаться с вами. Все кончено. Никаких переговоров не будет, пока вы не уйдете с Украины и не перестанете угрожать нашим границам“», — заявил Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что страны Запада вложили миллиарды долларов в украинский проект в попытке нанести стратегическое поражение России. Но все оказалось зря.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов завершить специальную военную операцию, но при выполнении особых условий. Он подчеркнул, что российская армия не станет сдавать занятые позиции.