Мир 19 апреля 2023, 23:47 Усилия ООН не привели к полной реализации российской части зерновой сделки — МИД МИД России: усилия ООН не позволили полностью реализовать потенциал зерновой сделки Pixabay

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Действия ООН пока не позволили полностью реализовать российскую часть зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, его процитировал ТАСС.

По словам дипломата, реализация российской части сделки фактически замерла. При этом он отметил, что есть некоторая динамика. Панкин отметил, что Россия ценит усилия ООН и генсека Антониу Гутерриша.

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«Но они не привели к результатам, которые необходимы для полной реализации всего потенциала [сделки]», — подчеркнул замминистра.

Представительство ЕС сообщило, что непродление зерновой сделки будет иметь катастрофические последствия. В Евросоюзе отметили, что Россия выдвигает новые, трудновыполнимые условия для продления договоренностей, «которые зачастую не связаны с целями самого соглашения».