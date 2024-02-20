Мир 20 февраля 2024, 07:50 Усиленную борьбу с военкомами предрекли на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы станут активнее бороться с военкомами РИА «Новости»

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Потеря Авдеевки со стороны ВСУ спровоцирует более активное противостояние насильственной мобилизации среди украинцев. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Думаю, жители вообще уже теперь просто будут уничтожать военкомов», — подчеркнул он.

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По его мнению, в дальнейшем ситуация с ужесточением мобилизации может спровоцировать «анархическую гражданскую войну». А в случае бунта она может распространится по всей Европе, заверил Соскин.

Российские войска взяли под свой контроль Авдеевку 17 февраля. После этого президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли отставку. По мнению авторов материала китайского издания Asia Times, в рядах ВСУ нарастает гнев, что рано или поздно приведет к выбору нового лидера. Журналисты не исключили, что им может стать экс-главком украинской армией Валерий Залужный.