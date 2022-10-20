Усиленно охраняемый лагерь для украинских беженцев устроили в Берлине | 360°

Мир 20 октября 2022, 10:24 Усиленно охраняемый лагерь для украинских беженцев устроили в Берлине Замминистра информации ДНР Безсонов: в Берлине устроили лагерь для украинских беженцев Telegram-канал «Неофициальный Безсонов Z»

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В центре Берлина организовали лагерь для украинских беженцев, куда не пускают европейцев. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Неофициальный Безсонов Z», который ведет первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Автор уточнил, что фото лагеря ему прислал друг из Германии.

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«В центре Берлина для украинских беженцев сделали такой вот лагерь. Европейцев внутрь не пускают. Усиленная охрана», — написал Безсонов.

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Официальной информации о таком лагере в открытых источниках нет.

Ранее министр труда и социальных вопросов Германии Хубертус Хайль предлагал предоставлять украинским беженцам, получившим убежище в его стране, привилегии, недоступные беженцам других стран. Об этом писал RT.

Не все в Германии благосклонно относятся к эвакуированным с Украины. На днях жители Лейпцига вышли на демонстрацию против прибывающих в город беженцев из этой страны. А сегодня «Известия» сообщили, что на севере Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев, где жили 14 человек. Никто не пострадал.