Мир 05 июня 2023, 10:26 Усиление России и Китая в Арктике вызвало тревогу на Западе FT сообщила о росте беспокойства на Западе из-за усиления России и Китая в Арктике РИА «Новости»

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Запад испытывает беспокойство из-за того, что Россия и Китай пытаются усилить свое присутствие и влияние в Арктике, сообщила Financial Times. О тревогах по этому поводу газете рассказали источники из числа чиновников стран-представителей Арктического совета.

Один из собеседников издания на условиях анонимности рассказал, что западных представителей беспокоит то, что Россия и Китай создадут свой аналог Арктического совета.

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Он указал на то, что КНР каждый год наращивает прямое присутствие в регионе и пользуется поддержкой России.

Другой чиновник отметил, что повестка, которую Запад хочет продвигать в Арктике, бессмысленна без России, так как РФ территориально представляет 40% этого региона.

«С другой стороны, мы не можем сейчас сотрудничать с Россией», — указал он.

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов ранее заявил, что считает возможным конфликт России и НАТО в Арктике. По его словам, блок продолжает экспансию в этот регион, увеличивает масштабы проводимых там военных учений, к которым привлекают и неарктических стран — участников альянса.