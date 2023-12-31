Мир 31 декабря 2023, 23:33 Усиление погранконтроля над выездными мужчинами подтвердили на Украине Госпогранслужба Украины: усилены проверки мужчин выездных категорий Freepik

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На контрольно-пропускных пунктах на границе Украины усилили контроль над мужчинами выездных категорий. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в интервью телеканалу «Общественное».

На КПП представители военкоматов имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

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«Военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. <…> Наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из ТЦК», — сообщил Демченко.

Сотрудники правоохранительных органов могут вручать повестки на блокпостах, установленных в Киевской области, сообщили ранее власти региона. Повестки будут выписывать тем, кто находится в розыске как уклонист, и людям, не обновившим данные в военкоматах.