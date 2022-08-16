Усиление военной группировки НАТО на восточном фланге завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны. Об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, написало РИА «Новости».

По его словам, еще несколько лет назад эксперты считали возможным использовать европейский опыт для создания мер доверия. Речь, в частности, шла об Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас же в качестве идей евродиалога в Азию экспортируется только идея блокового противостояния, которая «не принесла ничего позитивного безопасности в Европе».

Ранее на конференции Шойгу сообщил о конце однополярного мира. Он обратил внимание, что доминирование США и их союзников осталось в прошлом. Специальная операция ознаменовала окончание однополярного мира. Ни у кого в НАТО нет сомнений, что поставленные цели на Украине будут достигнуты.