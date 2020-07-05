Первый премьер ДНР Александр Бородай связал скорое вхождение Донбасса в состав России с проведением в РФ голосования по поправкам к Конституции. Но разве из этого можно сделать такой вывод? ДНР и ЛНР скорее уж покинут Украину на основании недавнего высказывания президента России Владимира Путина о бывших республиках СССР.

Своим мнением с «360» поделился украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он не видит прямой связи между поправками к Конституции, поддержанными в России, и этим высказыванием. Эта тема, на его взгляд, вообще не имеет никакого отношения к поднятому вопросу.

«Бородай — активист и сторонник. Ему хочется сделать такой вывод», — отметил Погребинский.

Слова о присоединении Донбасса к России скорее имеют отношение к высказыванию Путина о распаде Советского Союза. Во времена СССР не было прописано определенной процедуры выхода республик из состава. Поэтому Украина «прихватила с собой часть территорий, которая была исконно русской», отметил собеседник «360».

Это может выглядеть как некое представление Путина о справедливом разрешении кризиса в отношениях с республиками. Ушли — значит, верните наше. Это могло быть поводом Бородая сказать, что вот уже скоро... Михаил Погребинский украинский политолог.

По мнению эксперта, тема судьбы ДНР и ЛНР медленно движется в сторону ухода из Украины. Количество российских паспортов в Донбассе увеличивается, напомнил Погребинский.

Ранее Бородай сказал, что самопровозглашенные республики Донбасса уже де-факто являются частью России. Вскоре они станут таковыми и де-юре.