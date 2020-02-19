Ушла из жизни звезда фильма «Жутко громко и запредельно близко»

Австралийская актриса Зои Колдуэлл скончалась в возрасте 86 лет в Нью-Йорке. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона. В последний раз она снялась в фильме «Жутко громко и запредельно близко».

Как пишет The New York Times со ссылкой на сына актрисы Чарли Уайтхеда, Колдуэлл умерла 16 февраля в своем доме в Нью-Йорке. К смерти привела болезнь Паркинсона. Других подробностей мужчина приводить не стал.

Зои Колдуэлл родилась 14 сентября 1933 года в австралийском Мельбурне. Свою актерскую карьеру она начала именно там, а в 1959 году присоединилась к Королевской шекспировской компании в Англии. Затем были роли в двух коротких пьесах на Бродвее. Актриса стала обладательницей премии «Тони» за лучшую женскую роль в спектакле «Трагедия с осколками». Позже получила еще три премии.

Колдуэлл появилась в таких фильмах, как «Лантерн Хилл», «Пурпурная роза Каира» и «Рождение». Ее можно увидеть и в сериалах «Дорога в Эйвонли», «Великие представления». Голосом актрисы звучат герои «Лило и Стич».

Драма «Жутко громко и запредельно близко» от Стивена Долдри стала последней работой Колдуэлл. В фильме она перевоплотилась в бабушку главного героя.