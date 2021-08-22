Ушла из жизни княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая ушла из жизни в возрасте 81 года. Ее состояние ухудшилось после перенесенного инсульта. Об этом сообщили в заявлении княжеского двора.

«Ее Сиятельство княгиня Лихтенштейна Мария скончалась в госпитале в Грабсе 21 августа», — сказано в заявлении.

Княжеский двор уточнил, что княгиня 18 августа перенесла инсульт. После этого состояние ее здоровья ухудшилось. Свои последние дни Мария-Аглая провела в кругу близких и родных людей.

Мария-Аглая родилась 14 апреля 1940 года в Праге. Ее родителями были графы. Всего в семье воспитывалось семь детей. В 1965 году было объявлено о помолвке девушки с потомственным принцем Лихтенштейна Гансом-Адамом II — ее троюродным братом. До знакомства с будущим мужем Мария-Аглая работала рекламным художником в типографии в баварском городе Дахау.

Свадьба состоялась 30 июля 1967 года. Пара поженилась в церкви Святого Флорина в Вадуце. Позже у них родилось четверо детей. Сын княгини и потомственного принца Алоис является регентом государства с 2004 года.