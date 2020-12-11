Ушла из жизни британская актриса Барбара Виндзор

В возрасте 83 лет умерла британская актриса Барбара Виндзор. Причиной смерти стала болезнь Альцгеймера. Об этом сообщил муж актрисы Скотт Митчелл.

«С глубокой печалью я могу подтвердить, что моя дорогая жена Барбара скончалась в 20:35 в четверг, 10 декабря, в лондонском доме престарелых. Она умерла от болезни Альцгеймера. Барбара умерла мирно, и я провел последние семь дней рядом с ней», — процитировала газета The Guardian Митчелла.

Муж актрисы добавил, что родственники и друзья будут помнить Виндзор по улыбке, дружбе и веселью, которые она привнесла в их жизнь. По словам мужчины, последние недели жизни актрисы были типичными для ее жизни, так как были полны юмора и драмы, а сама Виндзор до конца не теряла боевого духа.

«Это был не тот конец, которого заслуживают Барбара или кто-либо еще, живущий с этой очень жестокой болезнью. Я всегда буду безмерно гордиться смелостью, достоинством и щедростью Барбары, которая справлялась со своей болезнью и пыталась помочь другим», — отметил Митчелл.

Барбара Виндзор известна по сериалу «Жители Ист-Энда». Также она подарила свой голос мыши Соне в фильмах Тима Бертона «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В 2016 году Виндзор удостоилась звания кавалера Ордена Британской империи.