Ушел из жизни Великий магистр Мальтийского ордена

Умер Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто. Он скончался в Риме в возрасте 75 лет.

«С глубоким сожалением сообщаем о смерти 80-го Великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто, которая произошла в Риме через несколько минут после полуночи 29 апреля, после неизлечимой болезни, диагноз которой поставили несколько месяцев назад», — сказано в сообщении пресс-службы ордена.

Торре 28 апреля доставили в критическом состоянии в одну из больниц Рима. О какой именно болезни идет речь, не уточняется.

Магистр не был болен COVID-19, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве Мальтийского ордена. По словам собеседника агентства, Торре скончался из-за онкологии.

«Это прискорбное известие, тем более что Великий магистр активно работал буквально до самого последнего времени. В январе он совершил официальный визит в Республику Бенин и уже после этой поездки почувствовал себя плохо», — рассказал представитель ордена.

Мальтийский орден основали в 1048 году. Он находится на территории Мальты и Италии, считается старейшим рыцарским орденом. Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто стал Великим магистром в мае 2018-го. Рыцарем ордена он являлся с 1995 года.