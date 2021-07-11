Ушел из жизни экс-глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

Умер бывший глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. О его смерти сообщила пресс-служба федерации.

«С тяжелым сердцем FIS объявляет о кончине своего бывшего президента Джана Франко Каспера. Каспер проработал в FIS 46 лет, включая последние 23 года в качестве президента», — отметила пресс-служба.

Несколько дней назад Каспер попал в больницу. Причины его смерти пока не раскрываются.

По словам недавно избранного главы федерации Йохана Элиаша, Касперу удалось превратить небольшую организацию в бесспорного лидера в зимних видах спорта. Элиаш подчеркнул, что FIS и международному миру спорта будет очень не хватать сдержанного характера и сообразительности его предшественника.

«От имени всей семьи FIS я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье Каспер», — сказал Элиаш.

Джанфранко Каспер родился 24 января 1944 года в Швейцарии. Он руководил федерацией лыжного спорта с 1998 по 2021 год. Он жил в швейцарской Туне, был женат и воспитывал сына.