Мир 02 апреля 2023, 16:45 Ушел из жизни автор музыки к фильму «Маленький Будда» Рюити Сакамото Японский композитор Рюити Сакамото скончался на 72-м году жизни Википедия

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Ушел из жизни японский композитор Рюити Сакамото, написавший музыку к фильму «Маленький Будда». Об этом сообщила газета Yomiuri.

Сакамото не стало 2 апреля. Ему был 71 год. Известно, что в последние годы музыкант боролся с раком.

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Рюити Сакамото — лауреат премий «Оскар», «Грэмми», BAFTA и «Золотой глобус». Композитор отвечал за музыкальное оформление популярных кинокартин «Грозовой перевал», «Вавилон» и «Глаза змеи». В 1983 году он сочинил мелодии к фильму Нагисы Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», в котором исполнил одну из главных ролей. Сакамото также написал музыку к картине Бернардо Бертолуччи «Последний император», в которой снимался.

Ранее стало известно о смерти 43-летнего британского композитора Николаса Ллойда Уэббера. Причиной стал рак желудка. Уэббер написал музыку для драмы «Любовь, ложь и рекорды», а также создал театральную и симфоническую версию «Маленького принца».