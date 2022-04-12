Ушедший из нацбатальона солдат рассказал о предательстве командиров

Командование и офицеры украинского национального батальона «Айдар»* бросили молодых солдат еще в начале марта во время отступления. Об этом рассказал добровольно сложивший оружие бывший военнослужащий Александр Таранец. Видео с его рассказом опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Молодой человек подчеркнул, что после ухода командования все оставшиеся солдаты бросили оружие и начали разбредаться. Сам он отправился домой.

Таранец отметил, что до попадания в национальный батальон, ничего о нем не знал. Разобрался он в том, как все там устроено, только позже.

«Я узнал про этот батальон, что он сформировался после Майдана как добровольческий, куда люди шли по своему желанию с какими-либо целями. Одни выбивались в политику при помощи таких батальонов, а остальные туда пришли от жажды убивать насиловать и грабить», — рассказал солдат.

Он добавил, что молодых солдат начали отправлять в «Айдар»* еще в 2019 году. Новички о самом национальном батальоне и его методах ведения боевых действий узнавали уже на месте.

«Наша артиллерия занимала места там, где школы, детские сады. Между частными секторами занимали позиции», — рассказал военный.

Таранец призвал своих бывших сослуживцев сложить оружие и отказаться от выполнения приказов своих командиров. Он пояснил, что это позволит избежать новых жертв. В конце бывший военнослужащий попросил прощения у мирных жителей, которые пострадали от действий национального батальона, к которому он имел отношение.

Следственный комитет России завел дело против боевиков национального батальона «Айдар» за обстрел населенных пунктов ДНР и ЛНР из крупнокалиберного артиллерийского вооружения. В ведомстве отметили, что ведение огня по территории, где живут мирные жители нарушает Женевскую конвенцию.

* Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование