Мир 06 апреля 2023, 06:03 Ушедшие из России бренды потеряли около $2 млрд «Коммерсант»: ушедшие из России зарубежные бренды потеряли около $2 млрд Unsplash

Читать 360tv в

Покинувшие российский рынок и приостановившие работу зарубежные бренды в общей сложности потеряли около двух миллиардов долларов. Самый большой удар понесли H&M, IKEA и Inditex, сообщил «Коммерсант».

Более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России и около 15 объявили о планах покинуть рынок. Большая часть брендов ушла по собственной воле.

Реклама

«Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или приостановившие бизнес в России из-за военных действий на Украине, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов», — заявило издание.

Согласно статье, почти половина компаний покинули Россию из-за логистических трудностей и экономических ограничений на операции с некоторыми странами.

«Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex и IKEA, на их долю вместе приходится более миллиарда долларов», — подчеркнула газета.

Ранее сеть магазинов одежды Inditex закрыла 269 из 514 магазинов после остановки своей работы в России. Компания все еще ждет сделки по уходу с рынка.