Мир 29 января 2024, 16:51 Ушаков заявил, что на Украине не с кем вести переговоры Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем РИА «Новости»

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Россия готова вести переговоры с Украиной, но разговаривать не с кем, поскольку в соседней стране на законодательном уровне запретили урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали», — пояснил дипломат.

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Таким образом он прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Россия якобы подает сигналы к мирным переговорам с Украиной.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что появились предпосылки для переговоров с Россией. Он подчеркнул, что жесткая риторика президента Владимира Зеленского, который протий дипломатии, объясняется завершением полномочий. В Раде, указал Дубинский, все меньше желающих сохранить свой мандат, поскольку в будущем придется принимать непростые решения.