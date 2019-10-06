Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на АТЭС
Россия готова к встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако сама подготовка к саммиту не идет. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Он рассказал, что теоретически страна готова к проведению встречи двух лидеров, но этот вопрос практически не прорабатывается.
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«Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда», — заявил Ушаков.
По его словам, пока что нет ничего конкретного на этот счет. Поэтому неизвестно, возможна ли встреча Путина и Трампа в каком-либо формате.
Саммита АТЭС пройдет в Чили в 16 и 17 ноября.
Путин также надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС.
В предыдущий раз Путин и Трамп встречались в конце июня на полях G20 в японской Осаке. Президенты обсудили политические события в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.