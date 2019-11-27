Ушаков допустил отдельную встречу Путина и Зеленского на саммите «нормандской четверки»

«Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу», — заявил Ушаков. Он также рассказал о том, что программу мероприятия еще не приняли — сейчас ее согласовывают. Помощник российского президента по этому поводу постоянно контактирует со своим коллегой из Франции.

Зеленский намерен добиться конкретики по обмену пленными на саммите «в нормандском формате» Подробнее

Ранее Зеленский назвал темы переговоров в «нормандском формате». Он хочет затронуть ряд вопросов по безопасности, обсудить со своими коллегами гуманитарные и социальные проблемы, а также поднять тему выборов. По словам украинского лидера, на мероприятии обязательно нужно поговорить о местных выборах в Донбассе.

Встреча глав Франции Германии, России и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе запланирована на 9 декабря. Переговоры пройдут в Париже. Все стороны уже подтвердили свое участие.