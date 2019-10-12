Усэйн Болт ввязался в крупную драку

Издание отмечает, ссора произошла между компанией из шести человек, в числе которых был Болт, и несколькими молодыми людьми — выходцами из Восточной Европы. После словесной перепалки, они вышли на улицу. Там между оппонентами началась драка. По словам очевидцев, даже после завершения массовой потасовки, отдельные участники драки продолжили выяснять отношения один на один.

«Было очень страшно. Я думал, это никогда не закончится», — приводит издание слова одного из очевидцев.

Он отметил, что Болт во время драки заступался за своего друга и первым ударил своего оппонента. Другой свидетель утверждает, что прославленный спортсмен выступал в роли миротворца, и не столько дрался, сколько разнимал остальных.

Полиция Лондона подтвердила факт драки. Правоохранители отметили, что к моменту их прибытия к бару, там уже не было никого из участников драки.