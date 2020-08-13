Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил 15 миллиардов долларов

Взрыв в порту Бейрута разрушил полностью или частично более четырех тысяч зданий, ущерб составляет порядка 15 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун в беседе с королем Испании Филиппом VI.

«Президент Аун отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает 15 миллиардов долларов», — опубликовала пресс-служба главы Ливана на официальном сайте президента.

Филипп VI выразил соболезнования народу Ливана и предложил оказать любую посильную помощь в ликвидации последствий трагедии.

Ранее страховые компании заявили, что убытки от взрыва в порту Бейрута составляют как минимум три миллиарда долларов. По словам губернатора города Марона Аббуда, на восстановление Бейрута понадобится от 12 до 15 миллиардов долларов.

Российские спасатели завершили свою миссию в Бейруте и скоро отправятся домой. Они прибыли в Ливан на следующий день после взрыва и помогли извлечь из-под завалов 10 тел погибших. Также в Бейруте работали российские медики, которые оказали помощь более 300 пострадавшим от последствий взрыва в порту.