Ущерб от штурма Капитолия подсчитали в США

Как минимум 30 миллионов долларов уйдет на устранение последствий штурма Конгресса США. Об этом сообщил штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США провел специальные слушания, посвященные нанесенному зданию ущербу, сообщил телеканал CNN.

Известно, что комитет выделил на восстановление Капитолия 30 миллионов долларов. Но архитектор считает, что этой суммы может не хватить. Блэнтон составил смету. В ней указано, что протестующие разбили в здании стекла, двери, а на поверхности нанесли граффити. В чистке и восстановлении нуждаются некоторые фрески и статуи.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа захватили здание Конгресса 6 января 2020 года. Митинги привели к столкновению с полицией. В ходе протестов погибли пять человек и десятки были задержаны. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счеты с жизнью. По данным СМИ, для устранения беспорядков в тот день были задействованы 850 сотрудников правоохранительных органов.