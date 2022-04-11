Генпрокуратура ЛНР подсчитала ущерб от обстрелов ВСУ за неделю

Обстрелы со стороны ВСУ за минувшую неделю повредили более 40 жилых домов, детский сад, школу и объекты инфраструктуры в населенных пунктах Луганской Народной Республики. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры региона Инна Семенова.

Он подчеркнула, что украинская армия использовала для обстрела реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию и минометы. Основные удары приняли на себя города Первомайск, Кировск, Золотое — 5, поселки Донецкий, Калиново и село Березовское.

«Ранения различной степени тяжести получили шесть человек, уничтожено и повреждено более 40 жилых домов, хозяйственные постройки, линии электропередачи и газопровод», — привел заявление генерального прокурора ЛНР Луганский информационный центр.

Семенова добавила, что повреждения от снарядов получили детский сад и школа в Первомайске.

После окончания проверок сотрудники генеральной прокуратуры заведут уголовные дела по признакам преступлений, подпадающих под статью о применении запрещенных средств и методов ведения боевых действий.

По данным МЧС Луганской Народной Республики, устроенный накануне украинскими военными обстрел поселка Новоайдар из ракетного комплекса «Точка-У» привел к сильному пожару. Снаряд попал в склад с аммиачной селитрой. В результате полностью сгорели семь жилых домов, три хозяйственные постройки, баня и автомобиль.