Ущерб от наводнения для венецианского собора IX века составит миллионы долларов

После природного катаклизма, собор был закрыт для реставрационных работ. По словам его сотрудников, пока удалось только скрыть внешние повреждения, а внутри собор остается в плачевном состоянии.

Базилика простояла под водой больше суток, причем главный вред нанесла ей морская соль, которая разъедает мозаику и кирпичное основание постройки.

Наводнение в Венеции в ноябре 2019 года стало самым сильным за последние полвека. Под водой находилось около 70% всего города, а уровень воды достиг уже рекордных 187 сантиметров. Большая часть Венеции оказалась покрыта водой, в том числе и исторический центр. В городе вводили режим ЧП. Два человека стали жертвами стихии. Мэр города Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.

Сам собор представляет собой пример византийской архитектуры в Западной Европе. В 1987 собор вошел в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.