    28 декабря 2019, 02:15

    Ущерб от наводнения для венецианского собора IX века составит миллионы долларов

    Александра Каширина

    Венецианский Собор Святого Марка, построенный в IX веке, пострадал в результате сильного ноябрьского наводнения на 5,5 миллиона долларов. Об этом сообщил журнал Travel and Leisure.

    После природного катаклизма, собор был закрыт для реставрационных работ. По словам его сотрудников, пока удалось только скрыть внешние повреждения, а внутри собор остается в плачевном состоянии.

    Базилика простояла под водой больше суток, причем главный вред нанесла ей морская соль, которая разъедает мозаику и кирпичное основание постройки.

    Наводнение в Венеции в ноябре 2019 года стало самым сильным за последние полвека. Под водой находилось около 70% всего города, а уровень воды достиг уже рекордных 187 сантиметров. Большая часть Венеции оказалась покрыта водой, в том числе и исторический центр. В городе вводили режим ЧП. Два человека стали жертвами стихии. Мэр города Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.

    Сам собор представляет собой пример византийской архитектуры в Западной Европе. В 1987 собор вошел в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.