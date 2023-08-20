Мир 20 августа 2023, 05:47 Ущерб от лесных пожаров на острове Мауи оценили Губернатор Гавайев Грин оценил ущерб от пожаров на Мауи в шесть млрд долларов Unsplash

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Бушевавшие на острове Мауи природные пожары причинили ущерб почти на шесть миллиардов долларов. Такую оценку в комментарии телеканалу CNN дал губернатор американского штата Гавайи Джош Грин.

Он подчеркнул, что пламя уничтожило более двух тысяч зданий, еще 500 получили серьезные повреждения.

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Расположенный на севере острова город Лахайна пожары практически стерли с лица земли. На фоне опасений местных жителей, что землю по бросовой цене могут скупить посторонние власти штата ввели временно запретили все сделки с недвижимостью. О всех предложениях по сделкам призвали сообщать в управление защиты прав потребителей штата.

По последним данным, жертвами лесных пожаров на Мауи стали 114 человек. Более тысячи числятся пропавшими без вести.

Пожары на острове бушевали с середины прошлой недели. Быстрому распространение пламени объяснили сильным ветром из-за урагана Дора.

Жители пострадавшего острова заявили, что администрация президента США Джо Байдена не оказала достаточную помощь и поддержку. Они призвали федеральные власти срочно создать план по распределению продуктов питания и вещей первой необходимости.