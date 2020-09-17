Ущерб от коронавируса мировой экономике оценили в $7 трлн

Коронавирус за время пандемии мощно ударил по экономике всех стран. Всего к концу 2021 года потери составят семь триллионов долларов, заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун.

«Нам предстоит жить с вирусом еще много месяцев. К концу 2021 года мировой ВВП потеряет семь триллионов долларов. Это серьезное потрясение», — отметила Бун в интервью газете Les Echos.

Она добавила, что эксперты не изменили прогнозы на следующий год. По словам экономиста, восстановление мировой экономики не будет происходить быстрее, чем ожидалось.

«Мы опасаемся, что некоторые страны внезапно прекратят бюджетную поддержку, что усугубит ситуацию», — заявила Бун.

При этом ранее ОЭСР выпустила доклад, где допустила уменьшение мирового ВВП на 4,5% в 2020 году. Перед этим речь шла о 6%. Снижение значения возможно в случае позитивного развития ситуации с распространением коронавируса.

В начале сентября финансовые аналитики агентства Bloomberg предупредили, что коронавирус может привести к новым проблемам в мировой экономике. Специалисты заявили о переменах на рынке труда, слабом потребительском спросе и иссякании средств поддержки бизнеса и работников.