Мир 03 января 2023, 21:07 Ущерб экономике Украины от боевых действий перевалил за $700 млрд Премьер Шмыгаль: ущерб экономике Украины от боевых действий превысил $700 млрд РИА «Новости»

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Нанесенный украинской экономике ущерб от ведения боевых действий превысил 700 миллиардов долларов. Такую сумму назвал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Видео заседания правительства он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как заявил Шмыгаль, в начале июня 2022 года нанесенный ущерб оценивали в 350 миллиардов долларов. За прошедшее с того момента время сумма выросла вдвое.

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«Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более 700 миллиардов долларов», — уточнил он.

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В 2023 году в государственном бюджете Украины заложили 966 миллионов долларов на восстановление страны. Эти деньги планируют потратить на ремонт и строительство объектов критической инфраструктуры, а также общественных зданий. Выделенные средства также пойдут на предоставление жилья переселенцам.

По данным властей страны, в результате боевых действий на Украине уничтожили половину объектов энергетической инфраструктуры. Ранее премьер-министр отмечал, что ограничения подачи электроэнергии сохранятся до весны.