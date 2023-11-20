Мир 20 ноября 2023, 15:57 «Ущемлять права». На Украине сделали резкий выпад в сторону русских Спикер Рады Стефанчук заявил, что права русских на Украине необходимо ущемить РИА «Новости»

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Русского национального меньшинства на Украине нет и не может быть, права русских необходимо ущемить. Об этом сказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, его слова привело местное издание «Страна.ua».

«Я благодарен Европейской и Венецианской комиссии за понимание того, что необходим принцип взаимного уважения. Если в нашей стране этот народ его не демонстрирует, а также осуществляет агрессию, то в этой части его права нужно ущемить. На данный момент на Украине нет и не может быть никакого русского национального меньшинства», — заявил Стефанчук.

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Политик выразил мнение, что представителям русского народа нельзя давать какие-либо привилегии.

Похожее заявление делала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, писал RT. По ее словам, в стране не существует русскоязычного меньшинства, а есть лишь отдельные группы людей, которые говорят на русском.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что объединение рекомендовало Совету ЕС начать переговоры с Украиной об интеграции в сообщество, однако перед этим республике необходимо улучшить положение с правами языковых меньшинств.