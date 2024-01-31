Мир 31 января 2024, 11:20 USAID заявило о намерении ускорить вступление Албании в ЕС

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Агентство США по международному развитию (USAID) подготовило программу, целью которой является ускорение вступления Албании в Евросоюз. Об этом сообщил RT.

Сотрудники организации намерены заключить контракт с исполнителем услуг. Реализация проекта предполагает повышение конкурентоспособности экономики страны, а также продвижение реформ.

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Общий объем финансирования составит 12 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей).