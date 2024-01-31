31 января 2024, 11:20
USAID заявило о намерении ускорить вступление Албании в ЕС
Агентство США по международному развитию (USAID) подготовило программу, целью которой является ускорение вступления Албании в Евросоюз. Об этом сообщил RT.
Сотрудники организации намерены заключить контракт с исполнителем услуг. Реализация проекта предполагает повышение конкурентоспособности экономики страны, а также продвижение реформ.
Реклама
Общий объем финансирования составит 12 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей).
США
Евросоюз
Реклама
Реклама