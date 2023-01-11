Мир 11 января 2023, 13:35 USAID выделит Армении $3 млн на мониторинг состояния транспортной сети

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Агентство США по международному развитию (USAID) потратит около трех миллионов долларов на изучение транспортной инфраструктуры Армении. Об этом написал RT.

В документе говорится, что проект разработан в соответствии со стратегическими целями США по улучшению экономических связей в данном регионе.

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Такую активность Соединенных Штатов на Южном Кавказе некоторые политологи связали с желанием ослабить в регионе влияние России. По словам председателя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, транспортная доступность «для зажатой между Турцией и Азербайджаном Армении» была и остается острым политическим вопросом.

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