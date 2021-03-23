USAID понадобился сотрудник по контрактам финпомощи Минску и Киеву

Агентство США по международному развитию намерено найти специалиста, которого вовлекут в работу по предоставлению финансовой помощи Украине, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что в обязанности нанятого сотрудника войдет «присуждение и управление инструментами как поддержки, так и закупок для Украины, Молдавии и Белоруссии». Также он будет заниматься подготовкой необходимой документации, консультированием технического персонала и урегулированием проблем, которые будут возникать в ходе работы. Договор с успешным кандидатом будет рассчитан на четыре месяца (сентябрь–декабрь 2021 года).

«Региональный отдел договорных отношений курирует региональный портфель из 70 контрактов с вознаграждением общей суммой более 1 миллиарда долларов на территории трех стран», — говорится в документе.