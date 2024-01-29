Мир 29 января 2024, 11:15 USAID наймет сотрудника для распространения информации о влиянии США в Эфиопии

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Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о поиске специалиста, в обязанности которого будет входить выстраивание коммуникационной стратегии представительства ведомства в Эфиопии. Об этом сообщил RT.

Сотрудник будет заниматься распространением информации о влиянии Соединенных Штатов в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей». В документе указано, что сведения о внешней помощи США необходимо донести до широкой аудитории.