Трамп заморозил военную помощь Украине из-за коррупции. Но это еще не конец

Дональд Трамп объяснил решение заморозить военную помощь Киеву. Всему виной коррупция на Украине, заявил глава Белого дома. Еще в июле он заблокировал 400 миллионов долларов для Незалежной — всего за несколько дней до разговора с Зеленским. Политолог из США Эндрю Корыбко рассказал «360», какими теперь будут отношения Вашингтона и Киева.

О том, что глава США не хотел выделять военную помощь Киеву из-за коррупции на Украине, сообщили в The Wall Street Journal. Трамп заблокировал средства в преддверии разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля. Деньги, правда, позже разморозили из-за приближающегося конца финансового года. Но действия Трампа позже расценили, как давление на украинского президента.

Впрочем, отрицать наличие коррупции на Украине ни Зеленский, ни другие чиновники не стали. Киев вообще, скорее всего, на заявления о коррупции не отреагирует, а отношения стран продолжат развиваться. Так считает политолог из США Эндрю Корыбко.

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«Зеленский признает, насколько коррумпирована его страна, и именно поэтому он проводит всевозможные реформы для борьбы с коррупцией. Трампа беспокоит не Зеленский лично, а сама система, которую он представляет», — заявил собеседник «360».

Корыбко добавил, что вряд ли один комментарий главы Штатов оттолкнет Киев от Вашингтона — своего «покровителя». Тем более, Трамп сказал то, что все и так давно знали. Даже сам Зеленский признал факт коррупции в своей стране. Также маловероятным политолог считает разрыв отношений по инициативе США. «Это не конец сотрудничества», — добавил Корыбко.

«Инициативу о поддержке безопасности Украины» учредили в США, когда главой страны еще был Барак Обама. Цель государственной программы — укрепить украинский флот и сухопутные войска. Скорее всего, этот вопрос Трамп и Зеленский обсудят на полях Генассамблеи ООН 25 сентября. Пока же глава Белого дома лишь заявил, что продолжит удерживать выплаты Киеву. Так он пытается заставить Европу вкладывать больше денег в помощь Украине.