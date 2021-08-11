USA Herald: инфляция станет причиной краха американской экономики при Байдене

Аналитики авторитетного западного издания USA Herald заявили, что экономическая политика президента Джозефа Байдена может привести к инфляции. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Представители республиканской партии предупреждали демократа о подобном развитии событий. Однако президент не стал прислушиваться к их мнению.

Риск инфляции в стране только растет. Специалисты Федерального резервного банка Нью-Йорка подтвердили неутешительные прогнозы. На этом фоне рейтинги Джо Байдена лишь падают. После пандемии властям сложно восстановить экономику.