Мир 12 сентября 2023, 07:53 Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за новых санкций против россиян Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме после ущемления прав россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в ущемлении прав россиян после введения запрета на въезд в ЕС на личной машине. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Наверное, это и есть „европейские ценности“, не так ли?» — задал риторический вопрос Филиппо.

Реклама

Он указал, что действия европейских стран направлены на «нагнетание напряженности» и подчинение неоконсервативной повестке, которую транслируют США. Такую антироссийскую риторику со стороны Евросоюза французский политик назвал проявлением расизма.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал плевком в лицо россиянам введение новых санкций ЕС. По его словам, руководство Евросоюза прямо намекнуло, что граждан РФ в объединении воспринимают как людей второго сорта. После введения запрета на ввоз авто и смартфонов Россия должна приостановить дипломатические отношения с блоком.