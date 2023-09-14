Мир 14 сентября 2023, 05:10 Урсулу фон дер Ляйен назвали «американским пуделем» Журналист Чэнь Вэйхуа: глава Еврокомиссии ведет Евросоюз к катастрофе РИА «Новости»

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ведет Евросоюз к катастрофе. Такое мнение выразил китайский журналист Чэнь Вэйхуа на своей странице в соцсети X.

«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», — прокомментировал Чэнь Вэйхуа выступление еврочиновницы на ежегодной сессии Европарламента.

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Журналист напомнил, что экономика Европы резко сократилась по сравнению с американской.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заметил, что выступление Урсулы фон дер Ляйен было настолько утомительным, что слушатели занимались своими делами. А еврокомиссар Ильва Йоханссон даже занялась вязанием.

Во вторник, 12 сентября, Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме. Политик Филиппо заявил, что именно так называется ущемление прав россиян, которым запретили пересекать европейскую границу на личных автомобилях.