14 сентября 2023, 05:10
Урсулу фон дер Ляйен назвали «американским пуделем»
Журналист Чэнь Вэйхуа: глава Еврокомиссии ведет Евросоюз к катастрофе
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ведет Евросоюз к катастрофе. Такое мнение выразил китайский журналист Чэнь Вэйхуа на своей странице в соцсети X.
«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», — прокомментировал Чэнь Вэйхуа выступление еврочиновницы на ежегодной сессии Европарламента.
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Журналист напомнил, что экономика Европы резко сократилась по сравнению с американской.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заметил, что выступление Урсулы фон дер Ляйен было настолько утомительным, что слушатели занимались своими делами. А еврокомиссар Ильва Йоханссон даже занялась вязанием.
Во вторник, 12 сентября, Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме. Политик Филиппо заявил, что именно так называется ущемление прав россиян, которым запретили пересекать европейскую границу на личных автомобилях.
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