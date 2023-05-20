20 мая 2023, 16:11
Урсула фон дер Ляйен заявила о «разочаровании» глобального Юга в Китае и России
Глава ЕК фон дер Ляйен: страны глобального Юга разочаровались в России и Китае
Страны так называемого глобального Юга (развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки) якобы разочаровались в России и Китае, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это открыло «окно возможностей» для G7.
Глава Еврокомиссии сообщила, что мир столкнулся с серьезными вызовами, оказавшими значительное влияние на глобальный Юг. Страны этого региона ищут возможности для стабильного финансирования, но от работы с КНР многие из них получили «негативный опыт».
Реклама
«Они взяли китайские кредиты, оказавшись в долговом кризисе. Все, что может предложить этим странам РФ, — это оружие и наемники», — отметилась резким выпадом в адрес России фон дер Ляйен.
По ее словам, в этой ситуации государства G7 получили возможность заключить соглашения о сотрудничестве с развивающимися странами.
Ранее стало известно, что члены ЕС обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. В него могут включить до 100 компаний и физлиц.
Международные отношения
Россия
Евросоюз
Китай
Реклама
Реклама