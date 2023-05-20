Мир 20 мая 2023, 16:11 Урсула фон дер Ляйен заявила о «разочаровании» глобального Юга в Китае и России Глава ЕК фон дер Ляйен: страны глобального Юга разочаровались в России и Китае РИА «Новости»

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Страны так называемого глобального Юга (развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки) якобы разочаровались в России и Китае, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это открыло «окно возможностей» для G7.

Глава Еврокомиссии сообщила, что мир столкнулся с серьезными вызовами, оказавшими значительное влияние на глобальный Юг. Страны этого региона ищут возможности для стабильного финансирования, но от работы с КНР многие из них получили «негативный опыт».

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«Они взяли китайские кредиты, оказавшись в долговом кризисе. Все, что может предложить этим странам РФ, — это оружие и наемники», — отметилась резким выпадом в адрес России фон дер Ляйен.

По ее словам, в этой ситуации государства G7 получили возможность заключить соглашения о сотрудничестве с развивающимися странами.

Ранее стало известно, что члены ЕС обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. В него могут включить до 100 компаний и физлиц.