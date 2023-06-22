Мир 22 июня 2023, 13:10 Урсула фон дер Ляйен сообщила о публикации проекта по реализации заблокированных активов России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о публикации проекта заблокированных российских активов. Он будет обнародован в самое ближайшее время, написало агентство Reuters.

По словам чиновницы, замороженные средства направят на поддержку экономики, инфраструктуры и других сфер Украины, сообщили «Народные новости».

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План по реализации активов планируют анонсировать до выхода Еврокомиссии на летние каникулы.